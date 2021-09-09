На «Скандинавии» на бок прилег самосвал: водителя осматривают врачи

На «Скандинавии» на бок прилег самосвал: водителя осматривают врачи
В аварии мог пострадать водитель. Фото: скриншот Вконтакте

Непонятно, каково состояние мужчины.

В Выборгском районе сегодня вечером, 9 сентября, произошла жесткая авария, в результате которой мог пострадать мужчина. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Авария случилась на 85-м километре трассы А-181 «Скандинавия» ближе к девяти часам вечера. По предварительным данным, водитель самосвала наехал на водоналивные боны, после чего машина прилегла на бок. На место прибыли медики, которые осматривают пострадавшего. Информация о его состоянии пока не поступала.

Известно, что ДТП повлияло на дорожную ситуацию – на участке дороги образовался затор.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ехавшая с мигалкой пожарная машина подбила автомобиль на Дальневосточном. На кадрах видно, что у легковушки помялась боковая передняя часть в районе правой фары.

дтп новости СПб скандинавия


 

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