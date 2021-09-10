На проспекте Маршала Жукова загорелась автомойка

На место происшествия прибыли спасатели, но зря. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

На место происшествия прибыли спасатели, но зря. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В ночь на 10 сентября в Кировском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 02:49.

На проспекте Маршала Жукова, 46, загорелась автомойка.

Как сообщили в ГУ МЧС по городу, в помещении обгорела стена на площади 15 квадратных метров, сгорела и разобрана, размером 12 квадратных метров дощатая пристройка и в металлическом вагончике обгорела обстановка на площади 3 квадратных метра.

Справиться с огнем удалось в 03:51. Информации о пострадавших не поступало.

В ликвидации пожара участвовала три единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Красногвардейском районе Петербурга квартирный пожар унес жизнь мужчины. Пламя охватило комнату площадью 15 квадратных метров.