На проспекте Маршала Жукова загорелась автомойка

В ночь на 10 сентября в Кировском районе Петербурга произошел пожар.
Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 02:49.
На проспекте Маршала Жукова, 46, загорелась автомойка.
Как сообщили в ГУ МЧС по городу, в помещении обгорела стена на площади 15 квадратных метров, сгорела и разобрана, размером 12 квадратных метров дощатая пристройка и в металлическом вагончике обгорела обстановка на площади 3 квадратных метра.
Справиться с огнем удалось в 03:51. Информации о пострадавших не поступало.
В ликвидации пожара участвовала три единицы техники и 15 человек личного состава.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Красногвардейском районе Петербурга квартирный пожар унес жизнь мужчины. Пламя охватило комнату площадью 15 квадратных метров.