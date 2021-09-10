Пятница порадует петербуржцев солнечной погодой

Пятница порадует петербуржцев солнечной погодой
Погода в Петербурге. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

В пятницу, 10 сентября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

Гребень антициклона порадует петербуржцев солнцем. Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. По его словам, сегодня в городе на Неве выглянет солнце и обойдется без осадков.

«За погоду в Северной столице будет отвечать гребень антициклона. При переменной облачности дождей не ожидается, а температурный фон будет немного выше обычных, для этих дней сентября, значений», — отметил он.

Температура воздуха будет держаться на уровне +16…+18 градусов, в Ленобласти столбики термометров покажут +15…+20 градусов. Ветер восточного направления подует со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рабочая неделя начнется в Петербурге с теплой погоды. Как сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ночь на понедельник столбики термометров опустятся до +11…+13 градусов, днем потеплеет до +20…+22.

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