У растений может быть интеллект

У растений может быть интеллект
У растений обнаружили интеллект. Фото: Pixabay

Исследователи из Австралии установили, что у растений есть некоторые признаки интеллекта.

О данном проекте ученых из Центра эволюционной биологии Университета Западной Австралии рассказывается в журнале Planet Today.

Деятели науки в ходе эксперимента поняли, что некоторые растения умеют издавать сигналы в виде звуковых волн в нижней и ультразвуковой сегментах частотного спектра. Распознать эти сигналы пока что не удается. Эксперты считают, что растения «болтают», когда растут или же общаются друг с другом.

Кроме того, выяснилось, что растения могут подавать химические сигналы в почве. Так они рассказывают сородичам о засухе или нашествии вредителей.

Растения также могут ориентироваться на звук журчащей воды и привлекать пчел, повышая уровень концетрации сахара в нектаре.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в пустыне Кызылкум нашли останки неизвестного ранее динозавра.

австралийские ученые интеллект растения


 

Новости партнеров
Поверил убийце и не спас человека: два года условно получил инспектор из-за смерти обратившегося за помощью мужчины
Поверил убийце и не спас человека: два года условно получил инспектор из-за смерти обратившегося за помощью мужчины
Что известно о погибшем главе МЧС РФ Евгении Зиничеве
Что известно о погибшем главе МЧС РФ Евгении Зиничеве
На Индустриальном проспекте
На Индустриальном проспекте "Рено" пробил ограждение и выехал на "встречку"
Женщинам каких знаков зодиака уготовано счастье в браке
Женщинам каких знаков зодиака уготовано счастье в браке
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
С самого утра пятницы петербуржцы встали в пробки
У растений может быть интеллект
На Украине предупредили о росте тарифов на газ из-за «Северного потока-2»
Пятница порадует петербуржцев солнечной погодой
Песков назвал кощунственными домыслы о гибели главы МЧС Зиничева
Шесть человек пострадали в результате стрельбы в США
Месси принес Аргентине победу и побил рекорд Пеле
Эксперты назвали самые популярные у россиян направления осенью