У растений может быть интеллект

Исследователи из Австралии установили, что у растений есть некоторые признаки интеллекта.

О данном проекте ученых из Центра эволюционной биологии Университета Западной Австралии рассказывается в журнале Planet Today.

Деятели науки в ходе эксперимента поняли, что некоторые растения умеют издавать сигналы в виде звуковых волн в нижней и ультразвуковой сегментах частотного спектра. Распознать эти сигналы пока что не удается. Эксперты считают, что растения «болтают», когда растут или же общаются друг с другом.

Кроме того, выяснилось, что растения могут подавать химические сигналы в почве. Так они рассказывают сородичам о засухе или нашествии вредителей.

Растения также могут ориентироваться на звук журчащей воды и привлекать пчел, повышая уровень концетрации сахара в нектаре.

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