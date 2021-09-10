В Кронштадте задержали мужчину по подозрению в убийстве племянника

В Кронштадтском районе Петербурга нашли труп.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 9 сентября в полицию обратился мужчина и сообщил о том, что в квартире дома на улице Зосимова в Кронштадте обнаружил труп племянника.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и обнаружили тело мужчины 1990 года рождения с ножевым ранением в области сердца.

По подозрению в убийстве задержан мужчина 1960 года рождения.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Сланцах задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Ранее поступило сообщение о ножевом ранении в г. Сланцы.