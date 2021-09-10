С дыркой в бедре: петербуржец сам добрался до больницы после ранения

С дыркой в бедре: петербуржец сам добрался до больницы после ранения
В мужчину стреляли на 12-ой Красноармейской улице. Фото: Google Maps

К медикам Петербурга самостоятельно обратился 43-летний мужчина, в которого стреляли из травматического оружия.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 9 сентября в отдел полиции сообщили из больницы о мужчине. Индивидуальному предпринимателю диагностировали пулевое ранение правого бедра и инородное тело в правом бедре. Однако бизнесмен оказался мужчиной крепким, его состоянии оценивалось как удовлетворительное.

По словам петербуржца, на 12-ой Красноармейской улице у дома №7 неизвестный выстрелил в него из пневматического оружия. К сожалению, видеонаблюдения на данном участке не было. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Сестрорецке в женщину стрелял водитель «БМВ» за замечание.

12-ая Красноармейская новости СПб происшествие стрельба из пневмата


 

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