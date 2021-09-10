Люди сами потушили пожар, охвативший салон «Форда» на Выборгском

Пожар случился на Выборгском шоссе в "Форде". Фото: Google Maps

Пожар случился на Выборгском шоссе в "Форде". Фото: Google Maps

В Петербурге в Выборгском районе города произошло возгорание в автомобиле.

По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 10 сентября пожарные машины отправились на Выборгское шоссе к дому №362.

Сообщение о возгорании поступило на пульт сотрудникам пожарной охраны в 08:10 .

Оказалось, что пламя охватило автомобиль марки «Форд Транзит». В машине выгорел салон на площади 2 квадратных метра.

Возгорание сумели ликвидировать самостоятельно. Людям это удалось еще до приезда МЧСников. Информации о пострадавши не было.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области в городе Тосно загорелся продуктовый магазин. Внутри все помещение заволокло дымом. К счастью, информация о пострадавших так и не поступала.