Люди сами потушили пожар, охвативший салон «Форда» на Выборгском

В Петербурге в Выборгском районе города произошло возгорание в автомобиле.
По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 10 сентября пожарные машины отправились на Выборгское шоссе к дому №362.
Сообщение о возгорании поступило на пульт сотрудникам пожарной охраны в 08:10 .
Оказалось, что пламя охватило автомобиль марки «Форд Транзит». В машине выгорел салон на площади 2 квадратных метра.
Возгорание сумели ликвидировать самостоятельно. Людям это удалось еще до приезда МЧСников. Информации о пострадавши не было.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области в городе Тосно загорелся продуктовый магазин. Внутри все помещение заволокло дымом. К счастью, информация о пострадавших так и не поступала.