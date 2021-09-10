Люди сами потушили пожар, охвативший салон «Форда» на Выборгском

Люди сами потушили пожар, охвативший салон &#171;Форда&#187; на Выборгском
Пожар случился на Выборгском шоссе в "Форде". Фото: Google Maps

В Петербурге в Выборгском районе города произошло возгорание в автомобиле.

По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 10 сентября пожарные машины отправились на Выборгское шоссе к дому №362.

Сообщение о возгорании поступило на пульт сотрудникам пожарной охраны в 08:10 .

Оказалось, что пламя охватило автомобиль марки «Форд Транзит». В машине выгорел салон на площади 2 квадратных метра.

Возгорание сумели ликвидировать самостоятельно. Людям это удалось еще до приезда МЧСников. Информации о пострадавши не было.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области в городе Тосно загорелся продуктовый магазин. Внутри все помещение заволокло дымом. К счастью, информация о пострадавших так и не поступала.

выборгское шоссе новости СПб пожар пожар в автомобиле происшествие


 

Новости партнеров
Девушка в бюстгальтере и джинсах из подвала дома на Лиговском могла быть жертвой убийцы
Девушка в бюстгальтере и джинсах из подвала дома на Лиговском могла быть жертвой убийцы
Вместе с главой МЧС Евгением Зиничевым погиб кинорежиссер Александр Мельник
Вместе с главой МЧС Евгением Зиничевым погиб кинорежиссер Александр Мельник
В Петербурге после помывки фасада на здании проступили иероглифы
В Петербурге после помывки фасада на здании проступили иероглифы
Синоптик рассказал, когда петербуржцам ждать отопления
Синоптик рассказал, когда петербуржцам ждать отопления
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Люди сами потушили пожар, охвативший салон «Форда» на Выборгском
С дыркой в бедре: петербуржец сам добрался до больницы после ранения
В Кронштадте задержали мужчину по подозрению в убийстве племянника
Двое подсунули нотариусу подделки и завладели квартирой на Приморском
С самого утра пятницы петербуржцы встали в пробки
У растений может быть интеллект
На Украине предупредили о росте тарифов на газ из-за «Северного потока-2»
Пятница порадует петербуржцев солнечной погодой