Деревянный дом на Лазурной горел по всей площади: работали 20 МЧСников

В Курортном районе Петербурга стало известно о пожаре в частном доме, ситуацию осложняло и то, что жилище было обшито деревом.

По сведениям петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 10 сентября пожарные машины мчались к дому №9 на Лазурной улице.

Сообщение о возгорании поступило на пульт сотрудникам пожарной охраны в 09:13 .

Пожар произошел в двухэтажном доме. Его размер составлял 6х9 метров. Жилище горело по всей площади.

Возгорание спасатели сумели локализовать лишь через 34 минуты, к 09:47.

Для того, чтобы потушить пожар пришлось привлечь от МЧС четыре единицы техники и 20 человек личного состава.

О том, пострадал ли кто-то в данный момент неизвестно. Но ведомство уточняет эти сведения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Славянской улице 11 спасателей тушили в квартире диван.