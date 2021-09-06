На Славянской улице 11 спасателей тушили в квартире диван

В Петербурге в Невском районе города произошло чрезвычайное происшествие — пожар в жилом доме.

По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 6 сентября пожарные машины отправились на Славянскую улицу дома 5.

Сообщение о возгорании поступило на пульт сотрудникам пожарной охраны в 08:15 .

Пожар произошел в квартире, где загорелся диван на площади одного квадратного метра.

Возгорание спасатели сумели ликвидировать только через 33 минуты, к 08:48.

Для того, чтобы потушить пожар пришлось привлечь от МЧС две единицы техники и 11 человек личного состава.

О том, пострадал ли кто-то в настоящее время неизвестно. Но ведомство уточняет эти сведения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Индустриальном проспекте загорелись шпалы. На месте происшествия трудились десять пожарных.