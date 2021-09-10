«Северный поток- 2» полностью достроили

&#171;Северный поток- 2&#187; полностью достроили
«Северный поток-2» готов. Фото: Nord Stream 2 AG

Президент компании «Газпром» Алексей Миллер заявил, что к утру, 10 сентября, в 8:45 по московскому времени возведение газопровода «Северный поток – 2» полностью закончено.

Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

Напомним, что в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложили трубопровод для доставки российского газа в страны Европы. Мощность газопровода — 55 млрд кубических метров газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занималась компания Nord Stream 2 AG.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2».

Nord Stream 2 AG газопровод газпром северный поток-2


 

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