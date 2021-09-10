Стрельба у кафе в Приозерске обернулась уголовным делом

В Ленобласти возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который вначале сентября устроил стрельбу в кафе в Приозерске.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, 4 сентября в полицию обратился 61-летний мужчина и рассказал о том, что в помещении кафе, расположенного в доме 40 на улице Калинина в Приозерске, произошел словесный конфликт между двумя неизвестными мужчинами, один из которых выстрелил семь раз вверх из травматического пистолета.

На месте происшествия был задержан 31-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Гатчине полиция задержала хулигана, устроившего стрельбу из пневматического оружия на детской площадке. Ранен один человек.