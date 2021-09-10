Лучшая вакцина и эволюция дельта-штамма: COVID-19 в России и мире

Представители стран G20 назвали лучшую вакцину от коронавируса, Европейское агентство по лекарственным средствам затребовало дополнительные документы по «Спутнику V», а дельта-штамм продолжает эволюционировать. Gazeta.SPb рассказывает последние новости о пандемии в России и мире.

По данным университета Джона Хопкинса, с начала пандемии коронавирусом было инфицировано 223 185 718 человек.

Эпидемиологическая ситуация в мире может усугубиться и из-за штамма «дельта». Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что этот вариант вируса продолжает эволюционировать. По его словам, штамм COVID-19 «дельта», как и «дельта+», представляет собой целую линию, внутри которой много вариаций. Он продолжит видоизменяться и приобретать новые свойства.

Специалисты уже неоднократно отмечали, что предотвратить появление и распространение новых штаммов коронавируса поможет вакцинация. Пока в мире ввели 5 600 009 549 доз.

Отметим, что на встрече G20 российский препарат от коронавируса «Спутник V» назвали лучшим в борьбе с новой болезнью. Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркнул: возможно, это первый прорыв в медицинской науке, когда лекарственный препарат оказался известен во всем мире.

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) присоединяться к подобным выводам не спешит. Оно запросила дополнительные данные по «Спутнику V». Представитель регулятора Марко Кавалерии заявил, что для регистрации препарата должно быть направлено больше данных, чтобы добиться прогресса в последовательной экспертизе. Назвать сроки регистрации препарата он затруднился.

Между тем, в «Сколково» заявили, что ждать чудо-лекарства от коронавируса не стоит. Там усомнились, что можно разработать один препарат для лечения вируса. Такое заявление сделал председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович. Он уточнил, что методы лечения зависят от иммунной системы каждого человека. Набор лекарств и методов профилактики должны подбираться индивидуально.