На даче жителя Ленобласти нашли целый арсенал

На даче жителя Ленобласти нашли целый арсенал
Оружие изъято. Фото: Pixabay

В Ломоносовском районе в частном доме на Центральной улице нашли целый арсенал.

Как стало известно gazeta.spb.ru, на место прибыли сотрудники полиции, где также находился владелец дома – мужчина 1967 года рождения, неработающий.

В одной из комнат частного дома были обнаружено:

— 200 патронов калибра 7,62,

— винтовка Мосина,

— емкость цилиндрической формы с сыпучим веществом 302,1 гр.

По словам владельца, изъятые вещества доставлял в различные периоды по месту жительства с мест раскопок, которые осуществлял неофициально. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Боткинскую больницу госпитализировали 80-летнего больного коронавирусом. При себе у него была сумка с оружием и боеприпасами.

ленобласть Ломоносовский район уголовное дело


 

Новости партнеров
Арбитр, судья FIFA из Петербурга Александр Березкин скончался из-за ДТП
Арбитр, судья FIFA из Петербурга Александр Березкин скончался из-за ДТП
Женщинам каких знаков зодиака уготовано счастье в браке
Женщинам каких знаков зодиака уготовано счастье в браке
В Петербурге наградили самых добрых жителей города
В Петербурге наградили самых добрых жителей города
Погиб глава МЧС России Евгений Зиничев
Погиб глава МЧС России Евгений Зиничев
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ученые сумели сканировать содержимое квартиры через дверной замок
Лучшая вакцина и эволюция дельта-штамма: COVID-19 в России и мире
Долги и пьяная езда: у петербурженки без прав арестовали автомобиль
На даче жителя Ленобласти нашли целый арсенал
Пропавшую девочку из Гатчины нашли в квартире мужчины в Петербурге
В Гатчине задержали подозреваемого в убийстве 26-летней давности
Стрельба у кафе в Приозерске обернулась уголовным делом
Россия и Белоруссия договорились о 28 союзных программах