На даче жителя Ленобласти нашли целый арсенал

В Ломоносовском районе в частном доме на Центральной улице нашли целый арсенал.

Как стало известно gazeta.spb.ru, на место прибыли сотрудники полиции, где также находился владелец дома – мужчина 1967 года рождения, неработающий.

В одной из комнат частного дома были обнаружено:

— 200 патронов калибра 7,62,

— винтовка Мосина,

— емкость цилиндрической формы с сыпучим веществом 302,1 гр.

По словам владельца, изъятые вещества доставлял в различные периоды по месту жительства с мест раскопок, которые осуществлял неофициально. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Боткинскую больницу госпитализировали 80-летнего больного коронавирусом. При себе у него была сумка с оружием и боеприпасами.