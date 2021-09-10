На КАД перекроют две полосы на время ремонта

Водителей Петербурга предупредили о новых ограничениях движения.

На внутреннем кольце КАД на участке между Большим Обуховским мостом через реку Нева и транспортной развязкой на пересечении с Софийской улицей перекроют две полосы движения. Причиной этого станут дорожные работы.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», специалисты будут устранять колейность покрытия. Отмечается, что ограничения движения будут актуальны с 11 сентября по 18 сентября. Полосы перекроют в связи с проведением ремонтных работ – специалисты собираются ликвидировать колейность покрытия проезжей части.

В связи с этим будут перекрыты для движения полоса безопасности, первая и вторая полосы. На третьей и четвертой полосах введут ограничение скоростного режима до 50 км/ч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что КАД полностью перекроют между Таллинским шоссе и ЗСД. Внутреннее кольцо КАД будут перекрывать с 01:00 до 01:20, с 03:00 до 03:20. Внешнее кольцо КАД закроют с 23:00 до 23:20, 01:30 до 01:50.