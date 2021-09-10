На перекрестке Елизарова и Седова сбили мотоциклиста

В пятницу, 10 сентября, в Невском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и маршрутки.

Дорожный инцидент случился на перекрестке проспекта Елизарова и Седова.

По словам очевидцев, маршрутка сбила мотоциклиста и водитель. В Сети появилось фото с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, как водитель мотоцикла лежит на асфальте головой на рюкзаке, а очевидцы пытаются ему помочь.

«На перекрестке проспекта Елизарова и Седова маршрутка сбила мотоциклиста и уехала», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что КАД полностью перекроют между Таллинским шоссе и ЗСД. Внутреннее кольцо КАД будут перекрывать с 01:00 до 01:20, с 03:00 до 03:20. Внешнее кольцо КАД закроют с 23:00 до 23:20, 01:30 до 01:50.