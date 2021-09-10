Цементовоз залил проспект Обуховской обороны и собрал пробку

ДТП с цементовозом около Лавры. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

ДТП с цементовозом около Лавры. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На съезде с площади Александра Невского на проспект Обуховской обороны в Петербурге водитель цементовоза заехал на поребрик. Бак оказался пробит, солярка вытекает на асфальт.

Дорожный инцидент случился сегодня, 10 сентября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Водитель большегруза по не установленным на данный момент причинам не справился с управлением. Транспорт повело, он заехал на тротуар.

По словам очевидцев, съезд с площади Александра Невского на проспект Обуховской Обороны в сторону Обводного канала оказался практически полностью перекрыт.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мотоциклист влетел под колеса легковушки на Черной речке.