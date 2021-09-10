Мотоциклист влетел под колеса легковушки на Черной речке

Мотоциклист влетел под колеса легковушки на Черной речке
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

Утром 10 сентября в Приморском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участие мотоцикла и легкового автомобиля.

Дорожный инцидент случился в районе Черной речки.

«На Черной речке сбили мотоцикл. Мотоциклист в скорой», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

По словам очевидцев, легковушка сбила мотоцикл марки «Триумф». Пострадавшего госпитализировали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург стал лидером по числу ДТП с детьми на электросамокатах.

авария дтп приморский район


 

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