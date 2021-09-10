В Ленобласти девочка заявила: с 13 лет живет половой жизнью

В Ленобласти девочка заявила: с 13 лет живет половой жизнью
Девушка с подросткового возраста ведет половую жизнь. Фото: pixabay

В Волховском районе Ленинградской области врач сообщила в полицию, что 15-летняя девочка ведет половую жизнь с 22-летним парнем.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 9 сентября, врач осматривала 15-летнюю девушку и определила, что несовершеннолетняя уже ведет половую жизнь.

Пациентка отметила, что вот уже как два года стала «женщиной». В 2019 году девушка познакомилась в социальных сетях «ВКонтакте» с молодым человеком. А в июле 2021 года у молодых людей случилась связь в доме мужчины в Новой Ладоге.

В этот же день, почти в полночь, был задержан указанный парень. 22-летний житель Ленобласти нигде не работает.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сожитель гражданки Узбекистана избил и изнасиловал ее в Зеленогорске.

Волховский район ленобласть ранняя половая жизнь


 

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