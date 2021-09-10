Ущерб в 60 млн: в Ленобласти задержаны «черные лесорубы»

Ущерб в 60 млн: в Ленобласти задержаны &#171;черные лесорубы&#187;
В Ленобласти орудовали "черные лесорубы". Фото: pixabay.com

В Ленинградской области сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции Главка изобличили жителей 47-ого региона в том, что они занимались незаконной вырубкой леса.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области 10 сентября, общая сумма ущерба превысила 60 млн рублей.

Уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере организованной группой» уже возбуждено.

Задержанными оказались двое мужчин. Один из них директор, ему 32 года, другой — мастер коммерческого предприятия, ему 33. Местные жители с декабря 2020 по март 2021 года действовали как преступная группировка, охотясь на территории кварталов Новинского, Капшинского участковых лесничеств, Тихвинского лесничества.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области потерявшийся 71-летний грибник умер в лесу.

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