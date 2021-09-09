В Ленобласти потерявшийся 71-летний грибник умер в лесу

Мужчину удалось отыскать мертвым спустя восемь дней.

В Приозерском районе 1 сентября пропал пожилой грибник, и вот сегодня, 9 числа, его нашли, но, увы, мертвым. Об этом рассказали в региональном Аварийно-спасательной службе.

Известно, что 71-летний мужчина отправился в лес за грибами в первый день осени. После этого он перестал выходить на связь с кем-либо. К его поискам приступили спасатели, но им не удалось спасти жизнь пенсионеру. Мужчина, которого разыскивали восемь дней, умер.

Тело пострадавшего уже эвакуировали и передали сотрудникам полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пенсионер провел целые сутки в лесу Тосненского района. Спасатели передали пенсионера родственникам.