Пенсионер провел целые сутки в лесу Тосненского района

Во вторник, 7 сентября, спасатели нашли заблудившегося в лесу пенсионера.

Пожилой человек сбился с пути в лесополосе недалеко от поселка Форносово Тосненского района Ленинградской области. Он провел в лесу целые сутки, пока ему на помощь не пришли спасатели.

Спасатели передали пенсионера родственникам.

«Вчера в лесном массиве около посёлка Форносово заблудился мужчина. Сегодня спасатели поисково-спасательного отряда г. Тосно обнаружили пострадавшего, вывели и передали родственникам», — сообщили в «Аварийно-спасательной службе ЛО» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что со второго сентября у деревни Миницкая пропала 82-летняя женщина, еще двое пропали у садоводства «Южное». В поисках задействованы дежурные смены поисково-спасательных отрядов Приозерска, Тосно, Шлиссельбурга и Лодейного Поля.