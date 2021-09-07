Пенсионер провел целые сутки в лесу Тосненского района

Во вторник, 7 сентября, спасатели нашли заблудившегося в лесу пенсионера.
Пожилой человек сбился с пути в лесополосе недалеко от поселка Форносово Тосненского района Ленинградской области. Он провел в лесу целые сутки, пока ему на помощь не пришли спасатели.
Спасатели передали пенсионера родственникам.
«Вчера в лесном массиве около посёлка Форносово заблудился мужчина. Сегодня спасатели поисково-спасательного отряда г. Тосно обнаружили пострадавшего, вывели и передали родственникам», — сообщили в «Аварийно-спасательной службе ЛО» в социальной сети «Вконтакте».
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что со второго сентября у деревни Миницкая пропала 82-летняя женщина, еще двое пропали у садоводства «Южное». В поисках задействованы дежурные смены поисково-спасательных отрядов Приозерска, Тосно, Шлиссельбурга и Лодейного Поля.