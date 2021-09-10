В Москве возбудили дело после смертельного отравления семьи арбузом

В Москве возбудили дело после смертельного отравления семьи арбузом
Проводится проверка Фото : Следственный Комитет РФ

Следователи, в рамках уголовного дела проверят обстоятельства отравления семьи на юго-востоке Москвы.

В пятницу, 10 сентября, Следственный комитет возбудил уголовное дело по сообщениям СМИ об отравлении семьи арбузом, в результате которого умерли пожилая женщина и ее внучка.

«По предварительной информации, после употребления арбуза, купленного в магазине, расположенном по улице Совхозной в городе Москве, семья была доставлена в городскую больницу, где скончались женщина и несовершеннолетний ребёнок», — сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по столице.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мать, бабушку и 15-летнюю девочку одолела сильнейшая рвота после пробы арбуза. Врачи бригады скорой помощи и не думали, что все может быть настолько серьезно, поэтому уговаривать на госпитализацию отравившихся не стали. Позднее состояние всей семьи стало ухудшаться. Вновь была вызвана карета скорой помощи. Пожилая женщина и ее внучка скончались.

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