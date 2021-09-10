Гинцбург заявил, что никто не умирал после вакцинации «Спутником V»

Гинцбург заявил, что никто не умирал после вакцинации «Спутником V»
Вакцина "Спутник V". Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Препарат не раз доказывал свою эффективность и безопасность.

Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцина от коронавируса «Спутник V» ни разу не стала причиной летального исхода. Об этом он заявил в рамках IV Форума социальных инноваций регионов.

Также эксперт отметил, что «Спутник V» отлично справляется с штаммом «Дельта», который не по силам другим препаратам. Таким образом, российская вакцина не раз доказала свою эффективность и безопасность и ничем не уступает заграничным, считает Гинцбург.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ЕМА запросили дополнительные данные о вакцине «Спутник V». Для регистрации препарата должно быть направлено больше данных, прежде чем мы сможем добиться прогресса в последовательной экспертизе

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