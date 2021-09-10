В Выборгском районе задержали иностранцев, пытавшихся пробраться в Финляндию

В Выборгском районе задержали иностранцев, пытавшихся пробраться в Финляндию
В отношении иностранцев составили административные протоколы. Фото: Пресс - служба Пограничного управления ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ задержали двоих иностранцев в пограничной зоне в Выборгском районе Ленобласти.

Мужчины 1971 и 1973 годов рождения «попались» на российско-финской границе 8 сентября. Нарушители сразу во всем признались.

Как сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ по региону, иностранцы рассказали, что 25 августа они приехали в Выборг «на разведку», чтобы прикинуть наиболее удобный маршрут. С собой они взяли рюкзаки с теплыми вещами, палатками и средствами личной гигиены.

В четверг, 9 сентября, суд признал иностранцев виновными в нарушении пограничного режима. Они заплатят штраф 500 рублей, после чего их депортируют на родину.

Всего за прошлый месяц у границы России со странами Евросоюза задержаны 390 нарушителей, 360 из них – иностранцы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти задержали эстонца при попытке незаконно пересечь границу.

задержание фсб


 

Новости партнеров
В Роспотребнадзоре назвали самый опасный симптом COVID-19
В Роспотребнадзоре назвали самый опасный симптом COVID-19
В Петербурге после помывки фасада на здании проступили иероглифы
В Петербурге после помывки фасада на здании проступили иероглифы
Самые главные эгоисты по знаку зодиака
Самые главные эгоисты по знаку зодиака
На Индустриальном проспекте
На Индустриальном проспекте "Рено" пробил ограждение и выехал на "встречку"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Выборгском районе задержали иностранцев, пытавшихся пробраться в Финляндию
Суббота в Ленобласти выдастся теплой и ветреной
Ладожский мост разведут на 45 минут 13 сентября
«Невский маршрут» перевез более 2,5 петербуржцев за месяц
У «Гражданского проспекта» сбили велосипедиста, на месте реанимация
В Колпино в мусорке нашли боеприпасы времен ВОВ
За неделю клещи покусали более 860 жителей Петербурга и Ленобласти
Гинцбург заявил, что никто не умирал после вакцинации «Спутником V»