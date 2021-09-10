В Выборгском районе задержали иностранцев, пытавшихся пробраться в Финляндию

Сотрудники ФСБ задержали двоих иностранцев в пограничной зоне в Выборгском районе Ленобласти.

Мужчины 1971 и 1973 годов рождения «попались» на российско-финской границе 8 сентября. Нарушители сразу во всем признались.

Как сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ по региону, иностранцы рассказали, что 25 августа они приехали в Выборг «на разведку», чтобы прикинуть наиболее удобный маршрут. С собой они взяли рюкзаки с теплыми вещами, палатками и средствами личной гигиены.

В четверг, 9 сентября, суд признал иностранцев виновными в нарушении пограничного режима. Они заплатят штраф 500 рублей, после чего их депортируют на родину.

Всего за прошлый месяц у границы России со странами Евросоюза задержаны 390 нарушителей, 360 из них – иностранцы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти задержали эстонца при попытке незаконно пересечь границу.