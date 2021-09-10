В США Шнобелевскую премию вручили за изучение защитных свойств бороды

В США Шнобелевскую премию вручили за изучение защитных свойств бороды
Борода нужна сразу по нескольким причинам, считают ученые. Фото: Pixabay

Ученые предполагают, что она нужна для защиты от ударов и укусов.

В США прошло награждение лауреатов Шнобелевской премии. В этом году ею удостоили сразу несколько ученые, которые, например, изучали влияние секса на насморк, воздух в кинотеатрах и защитные свойства бороды у мужчин.

Специалистам, которых заинтересовала борода, также удалось получили премию мира. Согласно их исследованию, растительность на лице защищает от укусов и сильных ударов.

Напоминаем, что Шнобелевскую премию впервые начали выдавать в 1991 году. Получить премию могут те ученые, чьи исследования на первый взгляд кажутся смешными, но если вдуматься, то очень даже полезными. Фонд премии составляет 10 трлн долларов – валюты, которую уже вывели из оборота на фоне гиперинфляции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Нобелевскую премию по экономике вручили за теорию аукционов.

США ученые шнобелевскаяпремия


 

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