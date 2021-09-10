Стало известно имя врио главы МЧС

Стало известно имя врио главы МЧС
Чуприян занял пост врио главы МЧС. Фото: МЧС

Путин назначил на должность первого замглавы МЧС генерал-полковника Александра Чуприяна.

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы МЧС генерал-полковника Александра Чуприяна. Он занимал пост первого замглавы МЧС. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ вступил в силу с момента его подписания. Напоминаем, что экс-глава МЧС Евгений Зиничев трагически погиб 8 сентября. Он спасал жизнь человеку в Норильске. Врио главы МЧС Александр Чуприян является обладателем медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что министра МЧС Евгения Зиничева похоронили на Северном кладбище. Тело министра доставили в родной город спецбортом после прощания в Москве в пятницу, 10 сентября. Вслед за машиной, которая везла гроб с телом Евгения Зиничева, шли родные и близкие погибшего.

александр чуприян владимир путин мчс


 

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