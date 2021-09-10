На Плесецкой загорелся балкон в однушке

На Плесецкой загорелся балкон в однушке
Балкон загорелся по неустановленной причине. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В результате инцидента, кажется, никто не пострадал.

В Приморском районе сегодня вечером, 10 сентября, загорелась однокомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось на Плесецкой улице. Там в однушке вспыхнула обстановка на балконе. Непонятно, что стало причиной инцидента. На место выехали сотрудники МЧС, которые, приехав, обнаружили, что огонь уже потушен.

Обстоятельства происшествия выясняются. По предварительным данным, в пожаре никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что спасатели вырезали водителя из машины после встречи с деревом на Руставели. На месте работают сотрудники МЧС и дорожной полиции. По предварительным данным, спасателям пришлось вырезать водителя из авто.

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