Сотрудников Петербургского университета ветеринарной медицины подозревают в коррупции

Прокуратура выясняет, почему были указаны не все данные. Фото: pixabay.com

Прокуратура выясняет, почему были указаны не все данные. Фото: pixabay.com

Прокуратура разбирается в обстоятельствах инцидента.

В Санкт-Петербурге проводится проверка в отношении сотрудников Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура обратила внимание на то, что бывший ректор и проректор учебного заведения предоставили неполные и недостоверные данные о своих доходах, расходах, об имуществе за последние несколько лет. Они не указали некоторую недвижимость, а также скрыли счета в кредитных организациях. В связи с этим обоих подозревают в коррупции.

Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России поставили рекорд по числу коррупционных преступлений. По сравнению с 2020 годом, число преступлений коррупционной направленности в этом году выросло на более чем на 16%.