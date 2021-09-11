ДТП с фурой перекрыло движение на Мурманском шоссе

ДТП с фурой перекрыло движение на Мурманском шоссе
vk.com/spb_today

В ночь на 11 сентября на Мурманском шоссе произошла произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

По словам очевидцев, у фуры лопнуло колесо, после чего она опрокинулась и врезалась в дерево. На место происшествия прибыли спасатели.

«В сторону Питера на Мурманском шоссе, фура решила полежать, после того, как у нее лопнуло колесо, и зацепила за собой дерево водитель не пострадал, разлилось топливо, движение перекрыто в обе стороны, работает МЧС, работы будут вестись до утра, поток из города ГАИ разворачивает обратно», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели вырезали водителя из машины после встречи с деревом на Руставели.

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