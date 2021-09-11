На проспекте Энергетиков сгорела иномарка

Под утро 11 сентября в Красногвардейском районе Петербурга произошел пожар.
Сообщение о возгорании поступило в 04:48. На проспекте Энергетиков, 28, загорелась машина.
Как сообщили в ГУ МЧС по городу, автомобиль марки «Рено» выгорел по всей площади.
Справиться с огнем удалось в 05:22.
Информации о пострадавших не поступало.
В ликвидации пожара привлекалось две единицы техники и девять человек личного состава. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Красносельском районе Петербурга спасатели локализовали крупный пожар, охвативший ангар.