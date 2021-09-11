Инфекционист назвала неожиданную причину коронавируса

Инфекционист назвала неожиданную причину коронавируса
Постоянная скука, если ничего не поменять, может привести к депрессии. Фото: unsplash

Инфекционист Светлана Малиновская рассказала, что плохое настроение может спровоцировать заражения ковидом.

Она отметила, что психическое состояние очень сильно влияет на иммунную систему человека, сообщает «Радио 1». При этом важно сказать, что защитные силы организма понижаются на фоне страха, паники и подавленности.

По словам эксперта, поражение психики при коронавирусе бывают настолько обширны, что пациент может пойти наперекор собственным инстинктам, например, отказаться от лечения.

По последним данным, в России выявлено 7 102 625 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 191 165 летальных исходов, выздоровели 6 357 272 пациента.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге начнут рассматривать дело, фигурант которого распространял в Сети недостоверную информацию об опасности вакцины от коронавируса.

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