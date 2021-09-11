Утром спасатели тушили «трешку» на Светлановском

Утром 11 сентября в Калининском районе Петербурга произошел пожар.
Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 08:30.
На Светлановском проспекте, 46 к 1, горела трехкомнатная квартира площадью 60 квадратных метров. В комнате площадью 18 квадратных метров горела обстановка на площади 6 квадратных метров. Справиться с огнем удалось в 08:52. Информации о пострадавших не поступало.
В ликвидации пожара участвовали три единицы техники и 15 человек личного состава.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожару в Кронштадте на надстройке повысили ранг до № 2.