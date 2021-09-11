Задержан поджигатель автомобиля в Тосненском районе

Задержан поджигатель автомобиля в Тосненском районе
Подозреваемый задержан. Фото: pixabay.com

В Тосненском районе раскрыт поджог автомобиля, совершенный в августе.

Как рассказали в ГУ МВД по городу и региону, 22 августа в полицию поступило сообщение о том, что в поселке Тельмана, у д. 6 по улице Московская горит автомобиль «Нисан Альмера», принадлежащий мужчине 1985 года рождения. В результате возгорания машина полностью сгорела. В результате инцидента никто не пострадал.

Утром в Колпино у д. 16 по улице Стахановская по подозрению задержан ранее судимый мужчина 1981 года рождения.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества из хулиганских побуждений путем поджога).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Выборгском районе Ленобласти сотрудники полиции задержали мужчину, совершившего поджог автомобиля отца.

поджог происшествия Тосненский район


 

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