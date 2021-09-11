Воскресенье выдастся теплым в Петербурге

Воскресенье выдастся теплым в Петербурге
Доведется ли в этом году петербуржцам насладиться бабьим летом? Фото: Baltphoto

В воскресенье, 12 сентября в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

В некоторых районах пройдет дождь, но это не помешает прогулкам по городу, так как на уличе будет тепло.

Подует слабый ветер южных направлений.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС» в ночное время суток столбики термометров покажут +8…+10 градусов, в прибрежных районах воздух прогреется до +13 градусов. Днём температура воздуха ожидается на уровне +19…+21 градуса. Атмосферное давление будет ночью повышаться, днем слабо понижаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рабочая неделя начнется в Петербурге с теплой погоды. Как сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ночь на понедельник столбики термометров опустятся до +11…+13 градусов, днем потеплеет до +20…+22.

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