США пообещали быть максимально прозрачными в вопросах «Северного потока — 2»

США пообещали быть максимально прозрачными в вопросах &#171;Северного потока — 2&#187;
В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

США обещают быть максимально прозрачными в вопросах «Северного потока 2».

Вашингтон собирается тесно сотрудничать с Украиной, Польшей и другими странами Европы для того, «чтобы не случилось того, что может сделать Россия».

Об этом заявил старший советник по энергетической безопасности госдепартамента США Амос Хохштайн в эфире «Украина 24».

Напомним, возведение газопровода «Северный поток – 2» полностью закончено.

Напомним, что в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложили трубопровод для доставки российского газа в страны Европы. Мощность газопровода — 55 млрд кубических метров газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занималась компания Nord Stream 2 AG.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2».

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