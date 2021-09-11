Два человека погибли в лобовом ДТП в Лужском районе

Лобовое ДТП в Лужском районе. Фото: скриншот "Место происшествия |ДТП| ЧП | г. Луга" "ВКонтакте"

Лобовое ДТП в Лужском районе. Фото: скриншот "Место происшествия |ДТП| ЧП | г. Луга" "ВКонтакте"

В Лужском районе Ленобласти произошло лобовое ДТП со смертельным исходом.

Трагическая авария случилась в субботу, 11 сентября, в 5:20 утра на 125 километре трассы Санкт-Петербург – Псков. Подробности рассказали в группе «Место происшествия |ДТП| ЧП | г. Луга» соцсети «Вконтакте».

По словам очевидцев, водитель автомобиля марки Subaru ехал по направлению из Петербурга и врезался лоб в лоб в Daewoo Nexia, ехавшей в обратном направлении.

В итоге водитель и пассажир Nexia скончались. Во втором авто два пассажира получили травмы, а водитель не пострадал. По факту аварии проводится проверка и выясняются обстоятельства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что маршрутка протаранила ГАЗель на пересечении Дунайского и Будапештской.