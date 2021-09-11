Пьяные мойщики улиц обливали прохожих водой на Невском

мойщики обливали прохожих на Невском. Фото: скриншот "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

мойщики обливали прохожих на Невском. Фото: скриншот "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

В центре Петербурга нетрезвые мойщики улиц намеренно обливали прохожих, идущих по тротуару.

Инцидент произошел в пятницу, 10 сентября, около 22:20. Подробности рассказали в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, пьяные рабочие из ближнего зарубежья полили из шланга улицу и заодно окатили водой прохожих.

«При этом улюлюкали и кричали на своем языке», — написал пользователь.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водители подрались за место на мойке самообслуживания в Петербурге. После водители сели обратно в свои машины. Один из них занял свободный соседний бокс.