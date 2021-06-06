Водители подрались за место на мойке самообслуживания в Петербурге

Водители подрались за место на мойке самообслуживания в Петербурге
Мужчины устроили драку на автомойке. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

В Выборгском районе Петербурга автомобилисты устроили драку на мойке самообслуживания. Прекратить потасовку пыталась пассажирка одного из них.

Инцидент произошел в воскресенье, 6 июня, в очереди у одной из моек. Видеозапись с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По предварительным данным, две машины одновременно поехали в один и тот же бокс. В результате водитель и пассажир одного из транспортных средств начали доказывать второму претенденту, что тот должен их пропустить. От слов участники конфликта перешли к делу, завязалась драка.

После водители сели обратно в свои машины. Один из них занял свободный соседний бокс.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала об еще одной драке в Петербурге. Полицейские задержали двух мужчин, обчистивших карманы оппонентов после потасовки.

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