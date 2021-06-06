В Петербурге задержали двух мужчин, обчистивших карманы оппонентов после драки

В Петербурге задержали двух мужчин, обчистивших карманы оппонентов после драки
Драка произошла на проспекте Просвещения. Фото: скриншот Google Maps

В полицию доставлены двое мужчин, отобравшие в ходе драки имущество у оппонентов в Калининском районе Петербурга.

Инцидент произошел в ночь на субботу, 6 июня, у дома №61 по проспекту Просвещения. Прибывшие полицейские установили, что 26-летний неработающий житель Псковской области и 22-летний неработающий житель Брянской области отобрали личные вещи у 34-летнего жителя Самарской области и двух его товарищей, 32-х и 24-х лет.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, злоумышленников задержали. В отношении них составлены административные протоколы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина ограбил приятеля под угрозой побрить его налысо на Советском проспекте.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобасти драка задержание


 

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