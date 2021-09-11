К месту ДТП с мотоциклистом на приморском прибыла реанимация

На Приморском проспекте произошло ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла. На месте машина реанимации.
Авария случилась сегодня, 11 сентября. Подробности рассказали в группе «ДТП и ЧП. Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».
«Столкнулись мотоциклист и Мерседес. Пилот жив», — написал автор записи.
Повреждения транспортных средств не зафиксированы. К месту происшествия прибыли сотрудники дорожной полиции, МЧС и реанимации.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что два человека погибли в лобовом ДТП в Лужском районе.