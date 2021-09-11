К месту ДТП с мотоциклистом на приморском прибыла реанимация

К месту ДТП с мотоциклистом на приморском прибыла реанимация
ДТП на Приморском проспекте. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На Приморском проспекте произошло ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла. На месте машина реанимации.

Авария случилась сегодня, 11 сентября. Подробности рассказали в группе «ДТП и ЧП. Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

«Столкнулись мотоциклист и Мерседес. Пилот жив», — написал автор записи.

Повреждения транспортных средств не зафиксированы. К месту происшествия прибыли сотрудники дорожной полиции, МЧС и реанимации.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что два человека погибли в лобовом ДТП в Лужском районе.

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