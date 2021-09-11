Тройное ДТП собрало крупную пробку в Кудрово

Тройное ДТП собрало крупную пробку в Кудрово
ДТП в Кудрово. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

В городе Кудрово Всеволожского района Ленобласти произошло массовое ДТП, в результате которого образовалась крупная пробка.

Авария случилась сегодня, 11 сентября, на Центральной улице. Подробности рассказали в группе «ДТП и ЧП. Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Дорогу не смогли поделить три машины. На опубликованных кадрах видно, что в аварию попали две легковушки и один большегруз. Автомобили врезались в кузов грузовика.

О пострадавших не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что к месту ДТП с мотоциклистом на Приморском прибыла реанимация.

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