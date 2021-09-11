Путин открыл мемориал Александру Невскому на берегу Чудского озера

Именно на Чудском озере, полководец Александр Невский со своей дружиной дал отпор иностранным захватчикам. Фото: пресс-служба Кремля

Именно на Чудском озере, полководец Александр Невский со своей дружиной дал отпор иностранным захватчикам. Фото: пресс-служба Кремля

На берегу Чудского озера в Псковской области торжественно представили мемориал «Князь Александр Невский с дружиной». На открытии присутствовал президент России Владимир Путин.

Он отметил, что именно на Чудском озере, полководец Александр Невский со своей дружиной дал отпор иностранным захватчикам, не дал присвоить Новгород и Псков. Это победа — одна из важнейших побед за всю историю Руси, России, отмечает Путин. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

По словам президента, Александр Невский — выдающийся князь. За свою жизнь он проявил себя как мудрый дипломат и храбрый воин, отметил Путин.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге состоится лазерное шоу «Александр Невский 800» на Троицком мосту, посвященное 800-летию выдающегося полководца Александра Невского. Мероприятие пройдет в эти выходные, в ночь с 11 на 12 сентября.