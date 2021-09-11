Путин открыл мемориал Александру Невскому на берегу Чудского озера

Путин открыл мемориал Александру Невскому на берегу Чудского озера
Именно на Чудском озере, полководец Александр Невский со своей дружиной дал отпор иностранным захватчикам. Фото: пресс-служба Кремля

На берегу Чудского озера в Псковской области торжественно представили мемориал «Князь Александр Невский с дружиной». На открытии присутствовал президент России Владимир Путин.

Он отметил, что именно на Чудском озере, полководец Александр Невский со своей дружиной дал отпор иностранным захватчикам, не дал присвоить Новгород и Псков. Это победа — одна из важнейших побед за всю историю Руси, России, отмечает Путин. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

По словам президента, Александр Невский — выдающийся князь. За свою жизнь он проявил себя как мудрый дипломат и храбрый воин, отметил Путин.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге состоится лазерное шоу «Александр Невский 800» на Троицком мосту, посвященное 800-летию выдающегося полководца Александра Невского. Мероприятие пройдет в эти выходные, в ночь с 11 на 12 сентября.

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