Аналитики назвали города, где можно недорого отдохнуть в бархатный сезон

Аналитики назвали города, где можно недорого отдохнуть в бархатный сезон
Самые бюджетные отечественные курорты на черноморском побережье - Сочи (от 1770 рублей) и Анапа (1950 рублей). Фото: pixabay

Специалисты по туризму составили топ городов, где можно недорого отдохнуть в бархатный сезон. Сервисом OneTwoTrip предоставил данные. В этом рейтинге взяли во внимание отели.

В Египте недорогие отели можно найти в Шарм-эш-Шейхе (от 900 рублей в сутки). Чуть дороже обойдется ночь в Хургаде (от 1250 рублей). В Турции в Стамбул от 1380 рублей, в Алании от 1650 рублей, Сиде — 1900 рублей. В Анталье ночь обойдется в 2250 рублей. Об этом сообщает RT.

Самые бюджетные отечественные курорты на черноморском побережье — Сочи (от 1770 рублей) и Анапа (1950 рублей).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что бархатный сезон начался на черноморском побережье России. Синоптик обратил внимание, что прелести такого сезона уже могут вкусить жители Туапсе и Сочи, а также туристы.

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