Художник из Петербурга создал Lego по мотивам «Поле чудес»

Петербургский художник Артем Бизяев создал Lego «Поле чудес» и показал проект в социальных сетях.

В игре представлены игрушки: ставший бессменным ведущем Леонид Якубович, пенсионерка из в платочке, мужчина с бородой, женщина в очках и зрители. Художник спроектировал доску с загаданным словом, и супер-приз, и барабан, на котором расположены гостинцы для ведущего. Об этом талантливый мужчина сообщил в своем аккаунте в Instagram.

Пост лайкнули более семи тысячи человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что таможенники Северной столицы изъяли свыше 1 700 контрафактных наборов популярных конструкторов LEGO в одном из городских магазинов товаров для детей. По информации пресс-службы Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ), контрафактные наборы выявили при проверке, которую таможенники проводили совместно с представителями Роспотребнадзора.