В России за сутки ликвидировали 37 лесных пожаров

В России за сутки ликвидировали 37 лесных пожаров
Больше всего пожаров сейчас в Якутии - 51 пожар на площади 204, 7 тыс. га. Фото: ГУ МЧС по Петербургу

Пожарные за сутки потушили в регионах 37 лесных пожаров на территории 12,2 тыс. га, на данный момент продолжается борьба с огнем на площади более 210,6 тыс. га. леса.

Накануне на территории России действовали около 70 лесных пожаров на площади 610 тысяч га, которые активно тушили спасатели. Об этом сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.

Больше всего пожаров сейчас в Якутии — 51 пожар на площади 204, 7 тыс. га. В Свердловской области действуют пять пожаров на площади 595 га. Лесные пожары сейчас есть и в других регионах России.

Их тушат около двух тысяч спасателей, 465 спецмашины, 21 самолета и вертолета.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Красносельском районе Петербурга спасатели локализовали крупный пожар, охвативший ангар. Возгорание случилось сегодня, 10 сентября, в доме №55 на Кингисеппском шоссе. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 16:52.

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