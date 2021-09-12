Мурашко: решение о совместимости вакцинации от гриппа и COVID-19 пока не принято

Сотрудник Минздрава России Оксана Драпкина обращала внимание на то, что вакцинироваться против гриппа можно через месяц после второй прививки от ковида. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Сотрудник Минздрава России Оксана Драпкина обращала внимание на то, что вакцинироваться против гриппа можно через месяц после второй прививки от ковида. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Минздрав России еще не ничего не решил о совместной вакцинации от гриппа и ковида. Об этом заявил глава ведомства Михаил Мурашко в Алтайском крае во время рабочей поездки.

Ранее он отмечал, что комиссия специалистов примет это решение в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС.

Сотрудник Минздрава России Оксана Драпкина обращала внимание на то, что вакцинироваться против гриппа можно через месяц после второй прививки от ковида.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дания стала первой страной Европы, которая полностью отменила антикоронавирусные меры. Накануне истек срок действия положения, которое определяет ковид как опасную болезнь. Вместе с окончанием действия этого положения перестал действовать документ о постепенном снятии ограничений, согласно которому соблюдение всех ограничительных мер в государстве должны были отменить первого октября.