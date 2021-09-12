Полиция прикрыла нелегальный пункт приема металлолома в Ленобласти

Полиция прикрыла нелегальный пункт приема металлолома в Ленобласти
Нелегальные коммерсанты привлечены к административной ответственности. Фото: Скриншот видео: пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Полиция провела рейд по выявлению незаконной деятельности пунктов приема металлолома в Ленобласти.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, во время проверки сотрудники полиции обнаружили нелегальный пункт приема металлов в деревне Малое Карлино, на Пушкинском шоссе, д. 17, корп.7.

Нелегальные коммерсанты привлечены к административной ответственности по статье 14.26 КоАП РФ (нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов и их отчуждения).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в обоих пунктах не было документов, разрешающих деятельность, оборудования для измерения радиоактивности и взрывоопасности металла, а также лицензии на эту деятельность. Из двух точек изъяли дом и отходы металлов.

Ломоносовский район металл Нелегальный пункт


 

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