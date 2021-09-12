Петербург вышел на первое место в стране по новым случаям ковида

Петербург вышел на первое место в стране по новым случаям ковида
Обычно долгое протекание коронавируса встречается у тех, у кого ослаблен иммунитет. Фото: pixabay

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие 24 часа, в Петербурге выявлено 1597 новых случая заражения коронавирусом. Об этом стало известно в воскресенье, 12 сентября.

В России за сутки зафиксировано 18 554 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,2 % не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировали 788 летальных исходов. При этом 14 497 человек смогли вылечиться от инфекции. Северная столица занимает первую строчку по суточному приросту в России. На втором – Москва, на третьем — Московская область.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.

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