В Ленобласти еще 183 человека заболели коронавирусом

В Ленобласти еще 183 человека заболели коронавирусом
Коронавирус. Фото: pixabay

В Ленинградской области за последние сутки зафиксирован 183 случая заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 65 339 случаев ковида. При этом выздоровели 50 405 пациентов.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на первом месте — 1597 случаев. На втором Москва — 1592 случая. На третьем месте Московская область — 718.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач развенчал мифы о вакцинации против COVID-19.

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