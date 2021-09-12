Госпитализированный с COVID Киселев рассказал о своем состоянии

Журналист Дмитрий Киселев, госпитализированный с коронавирусом, рассказал о своем самочувствии.

Ведущий программы «Вести недели» признался, что его болезнь протекает по «щадящему пути», несмотря на обширное поражение легких

Киселев отметил в эфире телеканала «Россия 1», что вакцинировался дважды. Он уверен — если бы не прививка, то лежал бы сейчас в реанимации, и неизвестно еще, с какими шансами на выздоровление.