Госпитализированный с COVID Киселев рассказал о своем состоянии

Госпитализированный с COVID Киселев рассказал о своем состоянии
Дмитрий Киселев проходит лечение. Фото: скриншот программы "Вести недели"

Журналист Дмитрий Киселев, госпитализированный с коронавирусом, рассказал о своем самочувствии.

Ведущий программы «Вести недели» признался, что его болезнь протекает по «щадящему пути», несмотря на обширное поражение легких

Киселев отметил в эфире телеканала «Россия 1», что вакцинировался дважды. Он уверен — если бы не прививка, то лежал бы сейчас в реанимации, и неизвестно еще, с какими шансами на выздоровление.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что заболевший COVID Киселев впервые пропустит эфир «Вести недели».

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